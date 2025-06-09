Названа опасность продвигаемых соцсетями программ по уходу за кожей девочек-подростков

Исследования показывают, что программы по уходу за кожей девочек-подростков в TikTok практически бесполезны. В то время как число молодых девушек, делящихся видеороликами, растет, исследование показывает, что следование инструкциям может вызвать раздражение кожи и привести к аллергии.
Исследователи обнаружили, что методы ухода за кожей, которые демонстрируют молодые инфлюэнсеры из TikTok, практически не приносят пользы, а напротив, повышают риск возникновения раздражений кожи и аллергии на протяжении всей жизни у детей, пишет The Guardian.
Команда, проводившая исследование, говорит, что все чаще молодые девушки делятся видеороликами о сложных процедурах по уходу за кожей с использованием увлажняющих кремов, тоников, средств от акне и антивозрастных средств.
В ходе первого в своем роде исследования ученые проанализировали такие видеоролики на платформе соцсетей и обнаружили, что такие режимы не только трудоемки — некоторые девушки просыпаются уже в 4.30 утра, чтобы успеть выполнить свои обязанности, — но и дороги, не нужны и потенциально вредны.
«Риски, связанные с использованием этих продуктов, особенно молодыми девушками, намного перевешивают любую незначительную выгоду, которую вы можете получить от использования активных ингредиентов», — комментирует доктор Молли Хейлз, автор исследования из Северо-Западного университета.
Хейлз добавила, что, хотя социальные сети могут быть местом для игривости и самовыражения, молодым девушкам такие режимы не нужны. «Опасность заключается в том, что девочки понимают, что это то, что они должны делать, чтобы заботиться о своей коже и защищать свое здоровье, — предупреждает она. — Эти средства не улучшают состояние вашей кожи и, вероятно, со временем ухудшают ее целостность».
Вместо этого, по ее словам, достаточно использовать мягкое очищающее средство один или два раза в день и наносить солнцезащитный крем.
В статье, опубликованной в журнале Paediatrics, Хейлз и его коллеги сообщают, как они собрали выборку из 100 видеороликов по уходу за кожей, снятых молодыми людьми. Команда обнаружила, что все из 82 создателей, кроме одной, были девушками, и их возраст варьировался от семи до 18 лет.
«Почти у всех создателей контента была чистая, светлая кожа без видимых дефектов», — пишут исследователи, добавляя, что в видеороликах «часто упоминались желанные идеалы красоты, которые могут быть связаны с белизной».
Исследование показало, что в состав средств по уходу за кожей входили в среднем шесть продуктов, часто от одних и тех же брендов, общей стоимостью 168 долларов. Однако в некоторых случаях использовалось более десятка продуктов общей стоимостью более 500 долларов.
Самыми распространенными были видеоролики «Готовься вместе со мной», за которыми следовали видеоролики «Обычный уход за кожей» и «После школы».
Команда обнаружила, что многие ингредиенты, входящие в состав предлагаемых продуктов, такие как лимонная кислота, могут вызывать раздражение кожи и повышать чувствительность к солнцу, а это означает, что они повышают вероятность солнечных ожогов и других повреждений кожи. Однако только 26% из 84 видеороликов, демонстрирующих процедуры дневного ухода за кожей, включали солнцезащитный крем, что авторы назвали «существенной упущенной возможностью».
Хейлз добавила, что использование продуктов с несколькими активными ингредиентами или наслоение продуктов с одинаковыми активными ингредиентами увеличивает риск раздражения кожи.
Исследователи обнаружили, что среди 25 самых просматриваемых видеороликов 76% содержали по крайней мере один потенциальный контактный аллерген, часто это был аромат.
Профессор Тесс Макферсон из Британской ассоциации дерматологов, которая не принимала участия в работе, отметила важность исследования, подтвердив отдельные сообщения об увеличении числа молодых людей, обращающихся в клиники с раздражением кожи. «Мы, безусловно, наблюдаем огромный рост числа людей, желающих получить то, что они называют идеальной кожей, но мы знаем, что это недостижимо и бесполезно — это не делает людей счастливыми», — сказала она.
Макферсон добавила, что ей известно о молодых людях, которые просят деньги на день рождения, чтобы потратить их на дорогие средства по уходу за кожей, многие из которых сейчас ориентированы на молодых девушек благодаря привлекательной упаковке. По словам Макферсон, помимо рисков, выявленных в исследовании, видеоролики по уходу за кожей способствуют росту стигматизации в отношении таких заболеваний, как акне и экзема, а также страха перед старением, что, по ее словам, подкрепляется тем, что женщины используют ботокс и филлеры.
«Дети все младше и младше ищут средства по уходу за кожей, когда они им не нужны, они бесполезны, — отмечает она. — Это очень тревожное заявление об обществе и о том, как мы относимся к тому, как должна выглядеть кожа».