Названа опасность продвигаемых соцсетями программ по уходу за кожей девочек-подростков

Хейлз добавила, что, хотя социальные сети могут быть местом для игривости и самовыражения, молодым девушкам такие режимы не нужны. «Опасность заключается в том, что девочки понимают, что это то, что они должны делать, чтобы заботиться о своей коже и защищать свое здоровье, — предупреждает она. — Эти средства не улучшают состояние вашей кожи и, вероятно, со временем ухудшают ее целостность».