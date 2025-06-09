Два нижегородских университета лидируют по зарплатам выпускников в IT

Рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2019—2024 годах, представил SuperJob.
В рейтинг вошли два вуза из Нижнего Новгорода: Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского и Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева.
В лидерах рейтинга — Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Средняя заработная плата выпускников МФТИ составляет 330 тысяч рублей в месяц.
ННГУ поднялся за год на 2 строчки и занял 10 место. Средний размер зарплат его выпускников в IT достиг 180 тысяч в месяц. Причем 71% выпускников остаются работать в Нижнем Новгороде.
Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева занял в этом году 17-ую строчку. В среднем выпускники вуза в IT получают 145 тысяч рублей. 91% выпускников после окончания учебы продолжили работать в городе.
Напомним, два нижегородских университета и консерватория попали в Топ-100 вузов 2025 года.