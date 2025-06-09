30-летний Иван Бочаров стал вратарем тольяттинского хоккейного клуба «Лада»

Новый голкипер волжан сыграл в 273 встречах КХЛ. У него на руках односторонний контракт с «автозаводцами».
Иван Бочаров — выпускник московского «Динамо». В 2012 году выбрало его на драфте под 100-м номером. В ее системе был 10 лет. Выступал в МХЛ, ВХЛ и КХЛ. В сезоне 2015−2016 защищал «рамку» «Сокола» и «Красноярских рысей».
Позже оказался в ярославском «Локомотиве», а весь прошлый чемпионат провел в нижегородском «Торпедо».
«В 35 встречах одержал 12 побед, отразил 91,1% бросков в створ при коэффициенте надежности 2,76. Оформил три “сухаря”», — объяснили в «Ладе».
При этом Бочаров брал бронзу МХЛ (2013), серебро КХЛ (2024), золото ВХЛ (2017). Становился самым ценным игроком плей-офф второй по силе лиги (2017). Был в сборной. В 2021-м участвовал в чемпионате мира.
«Всего в КХЛ голкипер провел 273 матча и одержал 128 побед, отразив 92,2% бросков в створ при коэффициенте надежности 2,23. Еще в активе Ивана 32 “сухаря” и 11 результативных передач», — резюмировали волжане.
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