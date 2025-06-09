30-летний Иван Бочаров стал вратарем тольяттинского хоккейного клуба «Лада»

Иван Бочаров — выпускник московского «Динамо». В 2012 году выбрало его на драфте под 100-м номером. В ее системе был 10 лет. Выступал в МХЛ, ВХЛ и КХЛ. В сезоне 2015−2016 защищал «рамку» «Сокола» и «Красноярских рысей».