Партия Мерца рассматривает возвращение обязательной военной службы в Германии

В Германии допустили применение принудительных мер, чтобы пополнить ряды своей истощенной армии. Высокопоставленные законодатели из консервативной партии канцлера Фридриха Мерца уже подготовили законопроект об обязательной военной службе. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, сейчас действует добровольная модель набора, которая в нынешних условиях не удовлетворяет стремлениям НАТО.
«Придется вводить обязательные элементы», — заявил Томас Эрндль, представляющий христианских демократов в парламентском комитете по обороне.
Предполагается, что по новой модели будут выявлять молодых мужчин, интересующихся или имеющих потенциал к военной службе. Но это, подчеркивают немецкие чиновники, не призыв, а побуждение их подписывать краткосрочные военные контракты на добровольной основе.
Эрндль указал на коалиционное соглашение между христианскими демократами и Социал-демократической партией (СДПГ), в котором говорится, что возрожденная военная служба «первоначально» будет добровольной — формулировка, которую консерваторы считают оставляющей дверь открытой для возможной обязательной службы.
Однако Писториус исключил любую возможность возвращения к обязательной службе в ближайшем будущем.
Ранее председатель федерального объединения бундесвера генерал Андре Вюстнер заявил, что численность вооружённых сил Германии следует увеличить до 260 тысяч человек. По его мнению, это необходимо для достижения целей НАТО и укрепления обороноспособности в условиях напряжённости в отношениях с Россией.