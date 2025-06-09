Партия Мерца рассматривает возвращение обязательной военной службы в Германии

Ранее председатель федерального объединения бундесвера генерал Андре Вюстнер заявил, что численность вооружённых сил Германии следует увеличить до 260 тысяч человек. По его мнению, это необходимо для достижения целей НАТО и укрепления обороноспособности в условиях напряжённости в отношениях с Россией.