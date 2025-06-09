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Мэрия Казани анонсировала программу ко Дню России

Казань готовится масштабно отметить День России. Официальную информацию о запланированных мероприятиях разместила Мэрия Казани в своем Телеграм-канале.

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Источник: ИА Татар-информ

Уже 11 июня на Советской площади, в сквере «Авангард», а также в парках Урицкого и «Крылья Советов» пройдут торжественные концерты, в рамках которых юным гражданам будут вручены их первые паспорта.

Основные мероприятия запланированы на 12 июня:

11:00 — фестиваль «Мозаика культур» в Казанском Кремле и концерт финалистов «Созвездие-Йолдызлык» у мечети Кул Шариф. 15:30 — большой концерт у Центра семьи «Казан», в котором выступят группы «Каспий», «Марсель» и «Отпетые мошенники». 22:00 — праздничный салют над акваторией Казанки.

Для создания праздничного настроения в течение всей недели в парках и скверах города будут раздавать ленты в цветах российского триколора.