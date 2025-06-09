«Бомба замедленного действия»: кислотность моря достигла критического уровня

Джесси Тернер, директор Международного альянса по борьбе с подкислением океана, которая не принимала участия в исследовании, комментирует: «Этот отчет ясно показывает: у нас заканчивается время, и то, что мы делаем — или не делаем — сейчас, уже определяет наше будущее. Мы приходим к согласию с угрозой существованию, одновременно сталкиваясь с трудной реальностью, заключающейся в том, что большая часть подходящей среды обитания для ключевых видов уже утрачена».