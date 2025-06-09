Роналду высказался о завершении карьеры после победы в Лиге наций

Криштиану Роналду поделился своими мыслями о завершении карьеры после победы национальной команды в Лиге наций. Его слова были опубликованы в соцсетях журналистом и инсайдером Фабрицио Романо.
«Вы знаете мой возраст. Очевидно, что я уже не так молод, как раньше, но я должен наслаждаться каждым моментом. Если я не получу серьёзных травм, то продолжу играть», — заявил 40-летний Роналду.
8 июня сборная Португалии выиграла Лигу наций, одержав победу в финальном матче над командой Испании. Основное время игры закончилось со счётом 2:2, и Роналду забил гол, который позволил португальцам сравнять счёт, когда они проигрывали 1:2. Однако во втором тайме он получил травму и был заменён, поэтому не смог принять участие в серии послематчевых пенальти, которая завершилась со счётом 5:3 в пользу Португалии.
Роналду и его команда завоевали второй трофей Лиги наций. Всего на счету форварда три трофея в составе национальной команды, также он выиграл чемпионат Европы в 2016 году.