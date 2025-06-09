Роналду высказался о завершении карьеры после победы в Лиге наций

8 июня сборная Португалии выиграла Лигу наций, одержав победу в финальном матче над командой Испании. Основное время игры закончилось со счётом 2:2, и Роналду забил гол, который позволил португальцам сравнять счёт, когда они проигрывали 1:2. Однако во втором тайме он получил травму и был заменён, поэтому не смог принять участие в серии послематчевых пенальти, которая завершилась со счётом 5:3 в пользу Португалии.