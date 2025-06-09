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В МИД Израиля заявили, что пассажиры судна «Мадлин» вернутся в свои страны

По словам ведомства, находившиеся на борту активисты «пытались организовать провокацию в СМИ».

Источник: Комсомольская правда

Представители МИД Израиля заявили, что судно «Мадлин», на борту которого находится 12 пропалестинских активистов, уже следует к берегам еврейского государства. Его пассажиры в ближайшее время вернутся в свои страны. Напомним, что судно планировало доплыть до побережья сектора Газа.

«Селфи-яхта знаменитостей благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что ее пассажиры вернутся в свои родные страны», — подчеркнули в пресс-службе еврейского ведомства.

По словам ведомства, находившиеся на борту активисты, в том числе и известная всем Грета Тунберг, «пытались организовать провокацию в СМИ», а их целью было «привлечение внимания общественности». Об этом, по данным израильского МИД, свидетельствует небольшой объем гумпомощи, который находится на борту судна.

«Существуют способы доставки помощи в сектор Газа, не связанные с селфи… Небольшое количество помощи, которое находилось на яхте, будет передано в Газу по реальным гуманитарным каналам».

Как KP.RU писал ранее, Израиль пригрозил, что будет «действовать соответствующим образом», если парусная яхта, на борту которой находится 12 общественников, попробует пристать к берегам сектора Газа.