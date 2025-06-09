В МИД Израиля заявили, что пассажиры судна «Мадлин» вернутся в свои страны

По словам ведомства, находившиеся на борту активисты, в том числе и известная всем Грета Тунберг, «пытались организовать провокацию в СМИ», а их целью было «привлечение внимания общественности». Об этом, по данным израильского МИД, свидетельствует небольшой объем гумпомощи, который находится на борту судна.