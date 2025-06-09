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В аэропорту Кишинева опять катастрофа: Технический сбой — уже никто никуда не летит

Правительство сообщило о техническом сбое.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Молдовы сообщает, что аэропорт Кишинёва завис утром, 9 июня 2025, из-за технического сбоя в информационных системах.

Часть информационных систем недоступна. Сайт аэропорта тоже не работает. Утренние рейсы задержаны почти на 3 часа.

«В настоящее время некоторые информационные системы аэропорта временно недоступны по техническим причинам. Это может привести к задержкам или ограниченному функционированию отдельных служб. Специалисты уже работают над восстановлением нормальной работы», — говорится в официальном сообщении администрации аэропорта.

Эффективные менеджеры Майи Санду и Андрея Спыну держат марку.

После того, как аэропорт забрала себе ПАС, он превратился их уютных воздушных ворот в сарай с кучей проблем.

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