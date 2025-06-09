Правительство Молдовы сообщает, что аэропорт Кишинёва завис утром, 9 июня 2025, из-за технического сбоя в информационных системах.
Часть информационных систем недоступна. Сайт аэропорта тоже не работает. Утренние рейсы задержаны почти на 3 часа.
«В настоящее время некоторые информационные системы аэропорта временно недоступны по техническим причинам. Это может привести к задержкам или ограниченному функционированию отдельных служб. Специалисты уже работают над восстановлением нормальной работы», — говорится в официальном сообщении администрации аэропорта.
Эффективные менеджеры Майи Санду и Андрея Спыну держат марку.
После того, как аэропорт забрала себе ПАС, он превратился их уютных воздушных ворот в сарай с кучей проблем.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Какие купюры евро выгоднее хранить жителям Молдовы: Главное — определиться, для чего вам нужны накопления.
Граждане Молдовы могут хранить различные номиналы евровалюты для хранения или расходов в зависимости от целей (далее…).
Первые лица государства в очередной раз плюнули в душу народа: Пока Молдова была в трауре и прощалась с великим композитором, президент и лидер ПАС гуляли по заграницам.
Ни в одной стране в дни траура первые лица государства не уезжают по личным делам за границу (далее…).
Воровство в законе: Правительство и НАРЭ за пять месяцев украли у жителей Молдовы 47,5 миллиона евро — деньги растворились в чьих-то карманах.
Экс-премьер Влад Филат представил интересный расклад (далее…).