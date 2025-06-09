The Guardian: к 2030 году Кабулу грозит полное исчезновение питьевой воды

За последние десять лет уровень грунтовых вод в столице Афганистана уменьшился на 30 метров. К этому критическому положению привели стремительный рост города и влияние климатических изменений. Около половины городских колодцев уже высохли, а потребление воды намного превышает темпы естественного восстановления водных ресурсов — дефицит достигает примерно 44 млн кубометров ежегодно, подчеркнули эксперты.