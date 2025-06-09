The Guardian: к 2030 году Кабулу грозит полное исчезновение питьевой воды

Кабул может столкнуться с полным истощением запасов питьевой воды уже к 2030 году. Об этом предупредила международная гуманитарная организация Mercy Corps в своем отчете, который имеется в распоряжении The Guardian.
За последние десять лет уровень грунтовых вод в столице Афганистана уменьшился на 30 метров. К этому критическому положению привели стремительный рост города и влияние климатических изменений. Около половины городских колодцев уже высохли, а потребление воды намного превышает темпы естественного восстановления водных ресурсов — дефицит достигает примерно 44 млн кубометров ежегодно, подчеркнули эксперты.
Сохранение текущей динамики может привести к катастрофическим последствиям для семи миллионов жителей Кабула. По словам главы Mercy Corps в Афганистане Дэна Карри, дефицит воды способствует вынужденной миграции населения, а недостаток поддержки со стороны международного сообщества осложняет миграционные процессы и социальные проблемы.
Серьезную тревогу вызывает и качество доступной воды. Почти 80% подземных источников загрязнены сточными водами, мышьяком и солью, что делает её непригодной для употребления. Жители вынуждены тратить значительную часть своих доходов на покупку чистой воды — на эти цели уходит до трети бюджета многих семей.
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