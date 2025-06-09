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Маск поразился числу попыток испортить репутацию самому себе

Маск пошутил, что главный удар по репутации он нанес себе сам.

Источник: Комсомольская правда

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X пошутил, что главный удар по своей репутации нанес сам.

«Поразительно, сколько было попыток испортить мою репутацию, особенно с моей стороны», — написал предприниматель.

Этот ироничный пост бизнесмен опубликовал на фоне недавней заочной перепалки с президентом США Дональдом Трампом.

На днях Маск жестко раскритиковал экономическую политику Белого дома. Он даже поддержал идею импичмента президенту.

Почему Трамп и Маск разругались вдрызг и чем это может кончиться, читайте здесь на KP.RU.

Мировая общественность с любопытством наблюдала за перепалкой, особо деятельные наплодили в Сети множество мемов о ссоре Маска и Трампа. Сайт KP.RU собрал самые забавные.

Но уже накануне миллиардер впервые после перепалки поддержал Трампа, когда тот потребовал от губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса извиниться перед народом на фоне нарастающих протестов из-за депортации мигрантов.