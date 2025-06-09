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Shot: Земфира* задолжала ФНС 733 тысячи рублей

Певица Земфира* задолжала налоговым органам России. Согласно информации от Telegram-канала Shot, артистка не уплатила Федеральной налоговой службе 733 тысячи рублей.

Певица Земфира* задолжала налоговым органам России. Согласно информации от Telegram-канала Shot, артистка не уплатила Федеральной налоговой службе 733 тысячи рублей.

Кроме того, ее разыскивают судебные приставы из-за долга за капитальный ремонт.

У покинувшей страну Земфиры* в России осталось действующее индивидуальное предпринимательство в сфере искусства. Также в Москве ей принадлежит нежилое помещение площадью 134 квадратных метра, расположенное в подвале дома на 5-й Магистральной. Перед своим отъездом Земфира* планировала открыть студию звукозаписи, но не успела это сделать. В настоящее время помещение пустует, и, по словам местных жителей, там давно никто не появлялся. Судебные приставы пытаются взыскать с нее 2,9 тысячи рублей за капитальный ремонт в доме, говорится в публикации.

Ранее певице отказали в рассмотрении жалобы об исключении из реестра иноагентов. Ее включили в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте заявили, что она открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против спецоперации.

*Признана Минюстом РФ иноагентом.