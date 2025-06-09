Shot: Земфира* задолжала ФНС 733 тысячи рублей

У покинувшей страну Земфиры* в России осталось действующее индивидуальное предпринимательство в сфере искусства. Также в Москве ей принадлежит нежилое помещение площадью 134 квадратных метра, расположенное в подвале дома на 5-й Магистральной. Перед своим отъездом Земфира* планировала открыть студию звукозаписи, но не успела это сделать. В настоящее время помещение пустует, и, по словам местных жителей, там давно никто не появлялся. Судебные приставы пытаются взыскать с нее 2,9 тысячи рублей за капитальный ремонт в доме, говорится в публикации.