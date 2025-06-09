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Мэр Красноярска Логинов подозревается в получении взятки свыше 100 млн рублей

Появились новые детали задержания главы городаСогласно информации, поступившей от телеканала ТВК, мэр Красноярска Владислав Логинов оказался под подозрением в получении взятки, сумма которой превышает 100 миллионов рублей.

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Появились новые детали задержания главы города.

Согласно информации, поступившей от телеканала ТВК, мэр Красноярска Владислав Логинов оказался под подозрением в получении взятки, сумма которой превышает 100 миллионов рублей. Данные о коррупционной деятельности мэра связаны с его предполагаемыми отношениями с руководителем строительной компании «Промстрой», Декардом Ханагяном.

По имеющимся сведениям, Ханагян согласился дать показания против Логинова в рамках досудебного соглашения с прокуратурой. Это соглашение может стать ключевым моментом в расследовании, которое, по всей видимости, будет иметь серьезные последствия как для мэра, так и для местной администрации.

Данная ситуация вызывает широкий общественный резонанс. Ранее мы публиковали статью, в которой собрали все известные данные о задержании.