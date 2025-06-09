Мэр Красноярска Логинов подозревается в получении взятки свыше 100 млн рублей

По имеющимся сведениям, Ханагян согласился дать показания против Логинова в рамках досудебного соглашения с прокуратурой. Это соглашение может стать ключевым моментом в расследовании, которое, по всей видимости, будет иметь серьезные последствия как для мэра, так и для местной администрации.