Когда на самом деле запустят LRT в Астане, ответил аким

Ранее вице-премьер Роман Скляр сообщил о сроках запуска LRT, которые отличались от информации акимата.
"Разных сроков нет. Роман Васильевич, может, его фразу… может, не до конца фраза была понята. Вчера пришли уже первые два состава. До конца лета все составы будут здесь, мы планируем в сентябре начать технический запуск.
Я вам говорю как представитель города. В сентябре мы планируем начать технический запуск, плюс дальше по регламенту от 3 до 6 месяцев должны быть пусконаладочные работы.
Надеемся, что до конца года работы завершатся, может, плюс-минус январь-февраль, но планируем, что к концу первого квартала (2026 года — прим. ред.) пассажиры уже смогут пользоваться этим транспортом", — пояснил сегодня аким Женис Касымбек.