В Столинском районе мужчина погиб, а девушка пострадала от удара молнии

Выяснилось, что после грозы люди, находившиеся в машине, обнаружили погибшим знакомого, мужчину 1988 года рождения. Прибывшие медики констатировали смерть сельчанина, у него на теле были обнаружены метки от электрического разряда и тяжелые ожоги. По предварительным данным, смерть мужчины наступила от разряда молнии.