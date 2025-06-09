В Столинском районе мужчина погиб, а девушка пострадала от удара молнии

В Столинском районе во время грозы от удара молнии погиб мужчина и пострадала девушка, сообщили в телеграм-канале райисполкома.
Трагедия произошла вечером 8 июня вблизи одного из водохранилищ Столинщины. В МЧС обратились очевидцы, сообщившие, что нашли тело мужчины с признаками электротравмы.
Выяснилось, что после грозы люди, находившиеся в машине, обнаружили погибшим знакомого, мужчину 1988 года рождения. Прибывшие медики констатировали смерть сельчанина, у него на теле были обнаружены метки от электрического разряда и тяжелые ожоги. По предварительным данным, смерть мужчины наступила от разряда молнии.
Также во время грозы пострадала девушка 1997 года рождения. Она получила электротравму и была госпитализирована в Столинскую центральную райбольницу.
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