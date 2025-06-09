Полный запрет на продажу алкоголя введут 28 июня в Самарской области

В июне самарцев ждет еще одна дата, когда жителям придется отказаться от покупки алкоголя.
Это 28 июня. Ограничения связаны с единым днем выпускных вечеров. Запрет будет действовать с 08:00 до 23:00, но и до и после этого времени алкоголь купить не получится в связи с федеральным законом.
Напомним, что подобное ограничение было установлено в Самарской области и 24 мая — тогда школьники отмечали последний звонок.
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