В Иркутской область уровень безработицы снизился на 5%

В Иркутской области с января по март 2025 года число безработных составило 36,6 тысячи жителей, это на 5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата, всего в регионе трудоустроено 734,8 тысячи человек. Большая часть работает в сфере обрабатывающих производств и образовании. Также кадровый прирост отметили в гостиничном и ресторанном бизнесе и в сфере информации и связи.