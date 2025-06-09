В Иркутской область уровень безработицы снизился на 5%

В Иркутской области с января по март 2025 года число безработных составило 36,6 тысячи жителей, это на 5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата, всего в регионе трудоустроено 734,8 тысячи человек. Большая часть работает в сфере обрабатывающих производств и образовании. Также кадровый прирост отметили в гостиничном и ресторанном бизнесе и в сфере информации и связи.
— На предприятиях количество кандидатов, которых приняли на работу на девять тысяч больше, чем тех, кто уволился. Наиболее стабильны трудовые коллективы в сфере образования, где показатель выбывания специалистов составил 3,3%, — рассказали в Иркутскстате.
К концу марта текущего года работодатели опубликовали 34 100 вакансий. Среди востребованных специальностей остается административная деятельность, госуправление, военная безопасность и социальные работники. На этих вакансиях свободно 11% рабочих мест.