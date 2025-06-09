В Москве исчезнут заторы на ТТК

До этого Максим Ликсутов заявил, что число дорожно-транспортных происшествий на МКАДе уменьшилось на 34%. Такие показатели удалось достичь благодаря системе видеоаналитики, дорожному патрулю, ситуационному центру ЦОДД и Госавтоинспекции, а также водителям, которые даже после небольшого столкновения съезжают на обочину или в безопасное место.