Россиянам назвали неочевидные полезные свойства одуванчиков

Как заметила собеседница издания, одуванчики представляют собой очень полезное для здоровья растение, которое используется в салатах и настойках, но при этом она призывает не забывать о мерах предосторожности. Врач предупредила, что в чистом виде одуванчики могут быть едкими и вызывать раздражение слизистой желудка, особенно у тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), поэтому не рекомендуется их есть в большом количестве или регулярно в чистом виде, а чтобы извлечь максимальную пользу для здоровья, лучше добавлять это растение в пищу в виде салатов или настоек.