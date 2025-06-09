Россиянам назвали неочевидные полезные свойства одуванчиков

Врач-нутрициолог Ольга Бурлакова в беседе с Life.ru рассказала о полезных свойствах одуванчиков для организма человека.
Как заметила собеседница издания, одуванчики представляют собой очень полезное для здоровья растение, которое используется в салатах и настойках, но при этом она призывает не забывать о мерах предосторожности. Врач предупредила, что в чистом виде одуванчики могут быть едкими и вызывать раздражение слизистой желудка, особенно у тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), поэтому не рекомендуется их есть в большом количестве или регулярно в чистом виде, а чтобы извлечь максимальную пользу для здоровья, лучше добавлять это растение в пищу в виде салатов или настоек.
По словам эксперта, в этом растении содержится огромное количество полезных веществ, из-за которых его называют настоящей «химической лабораторией». Бурлакова уточнила, что в одуванчике много витаминов и минералов, а именно железо, кальций, фосфор, марганец, медь, а также белковые вещества.
Благодаря этому одуванчик помогает при болезнях печени, гастритах и колитах, а также он укрепляет сосудистые стенки, борется с варикозом и атеросклерозом, уточнила нутрициолог. К тому же врач обратила внимание на то, что это растение обладает отхаркивающими и успокаивающими свойствами, снижает холестерин и способствует очищению организма. Также считается, что он повышает потенцию и либидо благодаря содержанию горечи и активных веществ, добавила Бурлакова.
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