В Мотовилихе завершены все дорожные работы, запланированные на сезон

По данным МКУ «Пермблагоустройство», в Мотовилихинском районе Перми общая площадь ремонта дорог составила более 50 тысяч кв. метров. Все плановые объекты года завершены.
Так называемыми «большими картами» отремонтированы участки Крупской, Аркадия Гайдара, Уральской, Грибоедова, участок от Стахановской до Восточного обхода.
В районе продолжается выявление дефектов дорожного покрытия и ямочный ремонт, а также работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В частности, подрядчикам предстоит привести в порядок большой участок от площади Дружбы до Южной дамбы, 600 метров Уинской от Макаренко до улицы Юрша. Также в районе приводят в нормативное состояние ограждения и дорожные знаки.