В Мотовилихе завершены все дорожные работы, запланированные на сезон

В районе продолжается выявление дефектов дорожного покрытия и ямочный ремонт, а также работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В частности, подрядчикам предстоит привести в порядок большой участок от площади Дружбы до Южной дамбы, 600 метров Уинской от Макаренко до улицы Юрша. Также в районе приводят в нормативное состояние ограждения и дорожные знаки.