В ЛНР сотрудники ФСБ задержали мужчину за шпионаж в пользу Украины

В ЛНР сотрудники ФСБ задержали жителя Сватовского района после данных о том, что он передавал украинским спецслужбам сведения о ВС РФ, пишет РИА Новости.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, осуществившего в интересах СБУ собирание сведений военного характера», — сообщили агентству в УФСБ по Республике.
Специалисты установили, что житель Сватовского района передавал спецслужбам Украины данные о местах дислокации подразделений ВС РФ, поскольку хотел оказать помощь ВСУ. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. Сейчас ведется следствие.
Ранее сообщалось, что суд в ДНР приговорил бывшего сотрудника СБУ к 13 годам колонии за шпионаж.