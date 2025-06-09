Выводы ученых США о коронавирусах не говорят о скорой пандемии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Научная статья американских вирусологов о способности близких к коронавирусу MERS-CoV вариантов использовать для связывания на поверхности клетки тот же рецептор, что и SARS-CoV-2, не говорит о надвигающейся пандемии. Авторы экспериментировали с искусственно созданными белками, сказал ТАСС доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Николай Никитин.
«Заявления о новом потенциальном агенте, который вызовет пандемию, мягко говоря, преждевременны. Авторы в статье Америку не открыли. Есть коронавирусы, которые могут стать причиной новой пандемии. Но “поймать” тот самый заранее — перспектива очень маловероятная», — уточнил Никитин в разговоре с ТАСС.
Ранее в некоторых СМИ со ссылкой на статью американских ученых в журнале Nature Communications распространилась информация об обнаружении нового коронавируса, который может в перспективе вызвать пандемию. Роспотребнадзор в воскресенье заявил о том, что эта информация не соответствует действительности и речь идет об исследованиях уже известных вирусов. При этом ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ является стабильной и контролируемой, сообщили журналистам в пресс-службе организации.
«Авторы этой фундаментальной работы создали искусственную систему, в основе которой использовался шиповидный белок коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS, вызываемый вирусом MERS-CoV), а главный рецептор, необходимый для связывания с молекулами на поверхности клеток, заменялся на последовательности других коронавирусов. В отличие от знакомого нам коронавируса, MERS-CoV использует другой рецептор для проникновения в человеческие клетки. Основной вывод этой работы заключается в том, что некоторые коронавирусы, относящиеся к тому же подроду, что и MERS-CoV, могут использовать тот же рецептор, что и SARS-CoV-2 — ангиотензинпревращающий фермент второго типа. Однако нельзя говорить о том, что именно эти варианты завтра вызовут пандемию», — отметил вирусолог.
Он указал на то, что авторы проводили эксперименты с искусственно созданными «химерными» белками и воссоздавали механизм заражения в лабораторных условиях, далеких от природных.
Заражение от верблюдов.
MERS-CoV в 2012 году вызвал вспышку коронавирусной инфекции в Саудовской Аравии. Он передавался человеку от одногорбых верблюдов и имел высокую летальность (около 35%), напомнил ученый. Возбудитель этой инфекции циркулирует в мире до сих пор и периодически возникает у работников верблюжьих ферм.
«Сейчас летальность при заражении стремится к нулю благодаря экстренным мерам реагирования. Фундаментальные исследования в этой области очень важны: они дают информацию об эволюции вирусов и, что самое интересное, о вероятностях преодоления ими межвидового барьера», — пояснил исследователь.
Профессор МГУ напомнил, что за последние десятилетия были обнаружены и изучены тысячи коронавирусов различных животных, включая летучих мышей, выступающих природными резервуарами для этого вируса.
«Для того, чтобы тот или иной коронавирус вызвал пандемию, нужно, чтобы совпало множество факторов. Некоторые вирусы способны проникать в человеческие клетки, но не могут в них размножаться из-за целого ряда причин, например, работы иммунной системы клеток. Выживаемость пациентов и способность передачи инфекции — тоже важный вопрос. К примеру, при MERS и атипичной пневмонии массовое распространение было маловероятным, в том числе из-за плохой адаптации вирусов к клеткам человека и высокой смертности. Поэтому мы пока видим лишь работы, основанные на изучении молекулярных механизмов взаимодействия вирусов с клетками», — заключил он.