Выводы ученых США о коронавирусах не говорят о скорой пандемии

«Авторы этой фундаментальной работы создали искусственную систему, в основе которой использовался шиповидный белок коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS, вызываемый вирусом MERS-CoV), а главный рецептор, необходимый для связывания с молекулами на поверхности клеток, заменялся на последовательности других коронавирусов. В отличие от знакомого нам коронавируса, MERS-CoV использует другой рецептор для проникновения в человеческие клетки. Основной вывод этой работы заключается в том, что некоторые коронавирусы, относящиеся к тому же подроду, что и MERS-CoV, могут использовать тот же рецептор, что и SARS-CoV-2 — ангиотензинпревращающий фермент второго типа. Однако нельзя говорить о том, что именно эти варианты завтра вызовут пандемию», — отметил вирусолог.