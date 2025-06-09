В Иркутской области нехватка работников в сфере госуправления и соцобеспечения

Крупные и средние предприятия региона в первом квартале 2025 года приняли на работу на 9 тыс. человек больше, чем уволили, что на 24% превышает показатели прошлого года. Наибольшая текучесть кадров наблюдалась в гостиничном бизнесе и общественном питании, где доля новых сотрудников составила 23%, а уволенных — 16%. Напротив, в сфере образования кадровый состав оставался наиболее стабильным — уровень выбытия работников здесь составил всего 3,3%.