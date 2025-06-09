В Иркутской области нехватка работников в сфере госуправления и соцобеспечения

В первом квартале 2025 года в Иркутской области была зафиксирована численность рабочей силы в размере 1 142 тыс. человек, из которых 36,6 тыс. составляли безработные. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутскстате, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество безработных сократилось на 5,4%.
В организациях Приангарья за январь — март 2025 года работали 734,8 тыс. человек. Наибольшая доля занятых приходилась на обрабатывающие производства (13%) и сферу образования (14%).
— Динамика занятости по отраслям показала разнонаправленные тенденции. Наибольший рост числа работников отмечен в гостиничном и ресторанном бизнесе (+6,3%) и в сфере информации и связи (+3,3%). В то же время значительное сокращение занятости произошло в строительстве (-14%) и финансово-страховой деятельности (-7%), — сообщают в пресс-службе Иркутскстата.
Крупные и средние предприятия региона в первом квартале 2025 года приняли на работу на 9 тыс. человек больше, чем уволили, что на 24% превышает показатели прошлого года. Наибольшая текучесть кадров наблюдалась в гостиничном бизнесе и общественном питании, где доля новых сотрудников составила 23%, а уволенных — 16%. Напротив, в сфере образования кадровый состав оставался наиболее стабильным — уровень выбытия работников здесь составил всего 3,3%.
По состоянию на конец марта 2025 года работодатели региона заявили о 34,1 тыс. вакансий, что соответствует 5,5% от общего числа занятых. Наибольший дефицит кадров зафиксирован в сфере административной деятельности, государственного управления, военной безопасности и социального обеспечения, где оставались незаполненными 11% рабочих мест.
Число безработных, официально зарегистрированных в службе занятости, снизилось до 4 тыс. человек, что на 36% меньше, чем годом ранее.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Иркутской области держат на банковских счетах 544 миллиарда рублей.