Педагог Подсухина рассказала, как справиться с неудачей на ЕГЭ

Если баллы не позволяют поступить в выбранный вуз, педагог советует рассмотреть альтернативы: например, начать обучение в колледже, с возможностью поступления в университет позже. Также она упомянула о варианте взять паузу на год, чтобы переосмыслить цели и основательнее подготовиться к следующему экзамену.