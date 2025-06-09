Педагог Подсухина рассказала, как справиться с неудачей на ЕГЭ

Провал на экзамене — болезненный, но не редкий опыт, и его нельзя воспринимать как окончательный приговор. Об этом в беседе с RT рассказала педагог Виктория Подсухина.
По её словам, учащиеся, не набравшие нужного количества баллов на ЕГЭ, нередко сталкиваются с целым спектром негативных эмоций — от стыда и злости до глубокого разочарования. Специалист подчеркнула, что такие реакции естественны, однако важно не позволять им взять верх.
Первым шагом к восстановлению, по мнению Подсухиной, является принятие собственных чувств и осознание их нормальности. Разговор с родственниками или профессионалом может оказаться ключевым элементом поддержки в этот период.
Особое внимание эксперт обратила на роль семьи. Она отметила, что реакция родителей способна существенно повлиять на эмоциональное состояние подростка. Поддержка, принятие и понимание помогут вернуть уверенность в себе, тогда как критика только усугубит ситуацию.
Подсухина считает важным донести до выпускника, что неудача на экзамене — это всего лишь временная трудность, а не жизненный крах. Как только уляжется эмоциональный всплеск, стоит объективно проанализировать причины провала: будь то нехватка подготовки, стресс или внешние обстоятельства.
Если баллы не позволяют поступить в выбранный вуз, педагог советует рассмотреть альтернативы: например, начать обучение в колледже, с возможностью поступления в университет позже. Также она упомянула о варианте взять паузу на год, чтобы переосмыслить цели и основательнее подготовиться к следующему экзамену.
Для тех, кто не хочет откладывать поступление, Подсухина порекомендовала обратить внимание на университеты с более доступными проходными баллами или вариант платного обучения, отметив, что сегодня существует множество вузов с разными форматами и стоимостью программ.
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