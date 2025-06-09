Солдаты Вооруженных сил Украины заблокировали себя на Южнодонецком направлении, подорвав мост. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщили в силовых структурах.— Украинская сторона совершила очередную серьезную ошибку, подорвав мост через реку Мокрые Ялы в окрестностях Комара. Для них этот путь был единственным, по которому они могли бы выйти, поскольку все остальные дороги и территории полностью под нашим контролем, — рассказал источник.