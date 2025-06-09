Солдаты Вооруженных сил Украины заблокировали себя на Южнодонецком направлении, подорвав мост. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщили в силовых структурах.
— Украинская сторона совершила очередную серьезную ошибку, подорвав мост через реку Мокрые Ялы в окрестностях Комара. Для них этот путь был единственным, по которому они могли бы выйти, поскольку все остальные дороги и территории полностью под нашим контролем, — рассказал источник.
Он уточнил, что заблокированным боевикам ВСУ предъявлен ультиматум, передает ТАСС.
Ранее в Министерство обороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области. Украинские войска потеряли за сутки около 530 бойцов, уточнили в ведомстве.
После этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российские войска начали наступление в Днепропетровской области Украины. По его словам, те, кто отказывается признавать реалии войны на переговорах, столкнутся с новыми реалиями на поле боя.