Илон Маск рассказал, кто сделал больше всего для подрыва его репутации

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что особенно большую работу по подрыву его репутации сделал он сам. Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети Х.
— Возмутительно, сколько усилий, направленных на подрыв моей репутации, было предпринято, особенно мной, — говорится в сообщении.
За последнее время действительно произошел ряд событий, которые подорвали репутацию бизнесмена. 5 июня между Маском и президентом США Дональдом Трампом произошел заочный конфликт в Сети. Предприниматель заявил, что политик упомянут в файлах скандально известного миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии, склонении к проституции и торговле людьми. Кроме того, Маск поддержал идею объявления импичмента Трампу.
Президент США в свою очередь допустил, что предприниматель решил вступить с ним в конфликт, находясь под воздействием психотропных веществ. Трамп в одном из телефонных разговоров также назвал Маска «злостным наркоманом». Политик подчеркнул, что у него нет желания восстанавливать с бизнесменом дружеские отношения.
Кроме того, Илон Маск и министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент подрались в Белом доме. Подробности инцидента, который случился в апреле, сообщило издание The Washington Post. Отмечается, что в апреле отношения между миллиардером и администрацией президента США уже стали накаляться.
Дональд Трамп в одном из телефонных разговоров назвал Илона Маска «злостным наркоманом». Об этом 7 июня сообщила газета The Washington Post.