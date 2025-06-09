Илон Маск рассказал, кто сделал больше всего для подрыва его репутации

За последнее время действительно произошел ряд событий, которые подорвали репутацию бизнесмена. 5 июня между Маском и президентом США Дональдом Трампом произошел заочный конфликт в Сети. Предприниматель заявил, что политик упомянут в файлах скандально известного миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии, склонении к проституции и торговле людьми. Кроме того, Маск поддержал идею объявления импичмента Трампу.