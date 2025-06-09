Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автоматический контроль парковки будет действовать в Минске с 9 июня

МИНСК, 9 июн — Sputnik. С 9 июня нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств в Минске будут выявлять в автоматическом режиме, сообщили в столичном управлении Госавтоинспекции.

Источник: Sputnik.by

Дорожная милиция проведет рейды по улицам города с применением мобильного аппаратно-программного комплекса. Он представляет собой видеокамеру и специальное ПО, которое распознает регистрационный знак транспортного средства, стоящее с нарушением ПДД.

Отработка будет проходить в центральной части Минска и на магистралях. В камеру попадут автомобили, которые стоят вдоль дорог и мешают нормальному движению общественного транспорта или создают предпосылки к совершению ДТП.

Фиксация нарушений будет производиться в автоматическом режиме с формированием постановления и направления его собственнику транспортного средства по месту регистрации.

рассказал заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович

За нарушение правил остановки и стоянки, выявленное в автоматическом режиме, предусмотрено на первый раз предупреждение, при повторном нарушении в течение года — штраф 1 базовая величина (42 рубля).

Больше платных парковок

Власти белорусской столицы и сотрудники ГАИ не раз обращали внимание на то, что многие автомобилисты вместо того, чтобы пользоваться платными паркингами и стоянками, оставляют свои машины в бесплатных местах, в том числе с нарушением Правил дорожного движения.

По мнению мэра Минска Владимира Кухарева, автовладельцы должны платить за стояночные места, чтобы парковочная инфраструктура развивалась и дальше.

Не так давно в Минске стало на две платные парковки больше. Речь идет о популярной для многих таксистов и автолюбителей стоянки в районе ж/д вокзала в границах улиц Вокзальная — Дружная — переулок Линейный, а также о парковке на улице Чапаева в районе сквера имени Симона Боливара.