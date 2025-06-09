Автоматический контроль парковки будет действовать в Минске с 9 июня

Не так давно в Минске стало на две платные парковки больше. Речь идет о популярной для многих таксистов и автолюбителей стоянки в районе ж/д вокзала в границах улиц Вокзальная — Дружная — переулок Линейный, а также о парковке на улице Чапаева в районе сквера имени Симона Боливара.