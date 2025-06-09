В Самарской области откроется первый семейный Центр для реабилитации бойцов СВО

Накануне выпускники и слушатели «Школы Героев», представители муниципальных районов, городских округов и ветераны СВО приехали на полуостров Копылово.
Там они посетили первый и пока единственный в стране Центр отдыха и реабилитации для участников СВО и их семей.
Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области, общественный советник губернатора Самарской области, советник главы городского округа Тольятти по вопросам поддержки участников СВО и их семей Денис Михайлин рассказал о планах по развитию Центра и о том, как будут проводиться заезды.
Администрация Тольятти передала в безвозмездное пользование СРОО «Возвращение» бывшие базы отдыха «Тополек» и «Родничок» на полуострове Копылово с целью создания на данных территориях Центра отдыха и реабилитации для участников СВО и их семей.
Первые заезды в Центр будут организованы после завершения всех подготовительных работ. Размещение участников заездов планируется в 27 летних домиках.
Сейчас, благодаря поддержке предприятий и организаций города приобретается мебель и матрасы. Также на территории ремонтируются хозяйственно-бытовые объекты.
В новом Центре реабилитации участников СВО планируется не только организовать полноценный отдых для защитников страны и их семей, но и проводить реабилитационные занятия, тематические встречи, мастер-классы и т.д.
Совместный активный отдых в одном из живописных мест Самарской области, включающий в себя физическую терапию, занятия спортом, психологическую поддержку, участие в культурно-массовых мероприятиях помогут участникам проекта восстановить физическую форму и психологическое равновесие.
На заезды с мая по сентябрь будут приглашаться участники СВО и члены их семей, длительность заездов от 3 до 5 дней, количество участников заезда — от 30 человек.
Проект по созданию Центра отдыха и реабилитации участников СВО и членов их семей «Возвращение к жизни» участвует во втором конкурсе проектов Фонда президентских грантов. Подведение итогов состоится 1 июля 2025 года.
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