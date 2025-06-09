«Демон сонного паралича»: странное явление связали с галлюцинациями во сне

По словам экспертов, эти факторы включают стресс и связанные с ним состояния, такие как тревожность, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), биполярное расстройство и паническое расстройство. Сонный паралич у Джалала в значительной степени развился, когда он учился в школе. По его словам, приступы сонного паралича случаются у него раз или два в год, и обычно это происходит в период сильного стресса. (Если вы испытали сонный паралич, вы можете осознавать это во время приступа, но все равно испытывать страх.).