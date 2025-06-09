«Демон сонного паралича»: странное явление связали с галлюцинациями во сне

Исследователи пытаются разгадать феномен «демона сонного паралича», собирая факты об этом странном явлении. Почти треть людей во всем мире хотя бы раз в жизни испытывали страдания от сонного паралича.
Баланд Джалал в ужасе лежал в постели, переживая действие своего собственного фильма ужасов из реальной жизни, рассказывает CNN. Только что проснувшись, 19-летний парень смог видеть окружающее, но не мог двигаться или говорить, и он не знал почему. Молодой человек подумал: «Боже мой, что мне делать?!».
Так рассказал 39-летний Джалал об этом моменте в 2005 году. «Я пытался позвать маму и папу, но слова не шли у меня из горла. Я ощущал зловещее присутствие монстра, и он поднимал и опускал мои ноги».
«Он душил меня, пытаясь убить. И я был на 100% уверен, что умру, — добавил Джалал. — Такое ощущение, что все зло Вселенной в буквальном смысле слова сконденсировалось в пузыре, и оно находится в вашей спальне».
Этот тип галлюцинаций характерен для многих людей с сонным параличом, отмечает CNN. Такое происходит во время перехода в фазу быстрого движения глаз, или REM-сна, или выхода из нее, подобно пробке на оживленном перекрестке: ваш мозг, бодрствующий и бдительный, и тело, все еще спящее и обездвиженное, на мгновение сталкиваются, поясняет доктор Мэтью П. Уокер, директор Центра изучения сна человека в Университете Калифорнии в Беркли.
После глубокого сна наступает фаза быстрого сна, которая характеризуется большим количеством сновидений, которые к тому же очень яркие и реалистичные, а также учащением сердцебиения и дыхания. Это важно для памяти, концентрации внимания, регуляции настроения и иммунной функции.
Опыт Джалала побудил его изучать это явление по всему миру, продолжает CNN. По его словам, он стремился выяснить причину сонного паралича и то, почему у некоторых людей с таким диагнозом «возникают такие сильные переживания, когда они ощущаются как зло невероятных масштабов».
С тех пор он защитил докторскую диссертацию по психиатрии и в настоящее время является научным сотрудником факультета психологии Гарвардского университета и ведущим специалистом по сонному параличу. Он также лечит пациентов, страдающих этим заболеванием.
По оценкам Кливлендской клиники, около 30% людей во всем мире хотя бы раз в жизни страдали от сонного паралича. Сколько из этих людей страдают от повторяющегося сонного паралича, не ясно, но процент, вероятно, невелик, сказал Джалал.
Во время быстрого сна наши тела парализованы, поэтому мы не действуем в соответствии со своими мечтами и не рискуем причинить вред себе или другим, говорит Джалал. Эпизоды сонного паралича обычно длятся всего несколько секунд, но, по данным Кливлендской клиники, могут длиться и до 20 минут.
Однако во время сонного паралича «мы приходим в сознание до того, как мышцы освобождаются от быстрого паралича», — говорит Уокер, который также является профессором неврологии и психологии в Калифорнийском университете в Беркли.
По словам Джалала, около 40% людей с сонным параличом испытывают зрительные, слуховые или тактильные галлюцинации, такие как ощущение давления на грудь или ощущение потери собственного тела. Примерно у 90% этих людей иллюзии вызывают ужас. Среди них могут быть призраки, существа, похожие на кошек или инопланетян, и их действия могут быть такими же безобидными, как простое приближение к ним, или такими же гнусными, как приставание к ним или попытка убить их.
Во время своих научных поездок Джалал обнаружил, что содержание и интерпретации галлюцинаций, взгляды на причины сонного паралича, частоту и продолжительность эпизодов — все это также может иметь культурную основу. По словам Джалала, люди, живущие в Египте и Италии, часто видят ведьм и злых джиннов, считают их виновными и думают, что могут умереть от сонного паралича. С другой стороны, люди в Дании, Польше и некоторых частях Соединенных Штатов имеют меньше сверхъестественных или экзотических объяснений и меньше боятся.
«Почему мы видим этих монстров? Это образы из сновидений, которые проникают в сознание? — рассказывает Джалал. — Мой ответ на этот вопрос, согласно моим исследованиям, — нет, не совсем. Но это лишь часть проблемы».
Когда вы осознаете, что все еще парализованы и сбиты с толку, ваша естественная реакция — сбежать из этой ситуации. Ваш мозг бомбардирует ваше тело сигналами о необходимости двигаться, но ваше тело не может ответить никакой обратной связью.
Короче говоря, поясняет CNN, теория Джалала заключается в том, что ваш мозг говорит: «К черту все это» — и придумывает историю, с которой, по его мнению, должно столкнуться ваше тело, чтобы испытывать такие странные симптомы.
По словам Мэтью Уокера, снижение активности в вашей префронтальной коре, отвечающей за рассудок и логику, также способствует тому, что галлюцинации становятся «чрезвычайно реалистичными и эмоционально заряженными, что усиливается из-за чрезмерно активного миндалевидного тела, центра эмоциональной тревоги мозга».
Хотя ученые знают, что во время эпизода сонного паралича происходит нарушение режима бодрствования и засыпания, они не совсем уверены, почему. Но есть несколько факторов, которые могут увеличить риск фрагментарного сна и сонного паралича, отмечает CNN.
По словам экспертов, эти факторы включают стресс и связанные с ним состояния, такие как тревожность, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), биполярное расстройство и паническое расстройство. Сонный паралич у Джалала в значительной степени развился, когда он учился в школе. По его словам, приступы сонного паралича случаются у него раз или два в год, и обычно это происходит в период сильного стресса. (Если вы испытали сонный паралич, вы можете осознавать это во время приступа, но все равно испытывать страх.).
По словам Уокера и Джалала, другими распространенными причинами являются недосыпание, смена часовых поясов, нерегулярный график сна, нарушения сна, такие как нарколепсия, и генетические факторы.
По данным Кливлендской клиники, обструктивное апноэ во сне, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, и некоторые лекарства, например, от синдрома дефицита внимания и гиперактивности, также могут повышать риск.
Как бы страшно это ни звучало, сонный паралич на самом деле не опасен, считают эксперты. Но в зависимости от того, насколько часто он повторяется, сонный паралич может быть признаком основного расстройства сна, отмечает Джалал.
По словам Джалала, регулярные галлюцинации также могут привести к беспокойству по поводу сна, а затем и к отказу от сна. Это может повлиять на вашу повседневную энергию и способность функционировать. А если у вас часто бывают пугающие галлюцинации, это может привести к тревожности или симптомам, похожим на травму.
По словам Уокера, сонный паралич можно значительно облегчить с помощью нескольких методов или процедур, начиная, например, со здорового сна. Это включает в себя от семи до девяти часов спокойного сна каждую ночь.
Поддержание режима сна, согласованного по качеству и количеству, «действует подобно настройке ваших внутренних часов, снижая вероятность прерывания бодрствования и сна — подобно тому, как все части оркестра синхронизированы для достижения идеальной гармонии», — сказал Уокер.
Мэтью Уокер также рекомендует уделять приоритетное внимание борьбе со стрессом, используя, например, упражнения на осознанность и расслабление. Терапия может облегчить некоторые проблемы, лежащие в основе сонного паралича, включая когнитивно-поведенческую терапию, особенно для людей, страдающих бессонницей.
По словам Уокера, в более серьезных ситуациях иногда используются лекарства, которые могут помочь обеспечить плавный переход между стадиями сна или даже сократить фазу быстрого сна.
Как правило, повышение уровня серотонина в мозге каким-то образом компенсирует потерю фазы быстрого сна, говорит Джалал. Но редко бывает, чтобы длительное применение антидепрессантов приводило к нарушению поведения в фазе быстрого сна.
Хотя вышеупомянутые методы лечения могут помочь уменьшить частоту или продолжительность эпизодов сонного паралича, до сих пор не существует общепринятого метода лечения, который мог бы остановить приступ, как только он возникнет.
Однако Джалал пытался официально создать его в течение последнего десятилетия, и это было вдохновением для него самого. Небольшое пилотное исследование Джалала, опубликованное в 2020 году, показало, что это лечение, называемое медитативно-релаксационной терапией, уменьшило сонный паралич на 50% через восемь недель у шести человек с нарколепсией по сравнению с контрольной группой из четырех участников. В настоящее время в Гарварде проводится еще одно исследование того же метода лечения с большим количеством участников.
CNN перечисляет следующие этапы терапии Джалала:
Мысленно переосмыслите значение нападения. Закройте глаза и напомните себе, что это обычное явление и вы от него не умрете.
Эмоционально дистанцируйтесь от него. Скажите себе, что, поскольку ваш мозг просто играет с вами злую шутку, у вас нет причин бояться или рисковать ухудшением ситуации из-за ваших собственных негативных ожиданий.
Сосредоточьтесь на чем-то позитивном. Будь то молитва или представление лица любимого человека, такая переориентация может сделать мысли более приятными, а не чудовищными.
Расслабьте мышцы и не двигайтесь. Некоторые эксперты говорят, что попытка слегка пошевелить пальцами рук и ног по очереди может помочь вам быстрее справиться с приступом. Но в четвертом шаге Джалала рекомендуется воздержаться от этого движения, поскольку вы все равно будете посылать сигналы парализованным мышцам и, возможно, спровоцируете галлюцинации.
По словам Джалала, также полезно взглянуть на свою собственную биологию более объективно, узнав больше о научных основах сонного паралича.