Объяснено продление запрета на выгул собак в целях в одной стране

Иран продлевает запрет на выгул собак в целях «общественного порядка, безопасности и охраны здоровья». Сообщается, что в последние дни во многих городах был введен запрет, что перекликается с директивой полиции Тегерана от 2019 года.
Иранские власти распространили запрет на выгул собак в общественных местах на многие города по всей стране, ссылаясь на соображения общественного здравоохранения, общественного порядка и безопасности, сообщают местные СМИ.
Согласно сообщениям, в воскресенье запрет, который перекликается с полицейской директивой 2019 года, запрещающей выгул собак в Тегеране, был распространен на город Илам на западе страны, отмечает Agence France-Presse.
За последние дни по меньшей мере в 17 других городах были введены аналогичные запреты, в том числе в Исфахане в центре и Кермане на юге.
После Исламской революции 1979 года в Иране владение собаками и их выгул были предметом споров, хотя закона, запрещающего владение собаками напрямую, не существует, указывает Agence France-Presse.
Однако многие религиоведы считают, что гладить собак или соприкасаться с их слюной — это ритуально нечистое действо, в то время как некоторые официальные лица рассматривают домашних собак как символ западного культурного влияния.
Местные власти периодически вводят запреты на выгул собак в общественных местах или их перевозку в транспортных средствах в рамках более широкой кампании, направленной на то, чтобы не допустить их к владельцам.
Соблюдение ограничений было непоследовательным, поскольку многие владельцы продолжают выгуливать своих собак в Тегеране и других местах по всему Ирану, констатирует Agence France-Presse.
В воскресенье реформистская газета Etemad процитировала чиновника из города Илам, который заявил, что «против нарушителей будут приняты юридические меры», не вдаваясь в подробности.
В субботу государственная газета Ирана сообщила, что последние меры были направлены на «поддержание общественного порядка, обеспечение безопасности и охрану здоровья населения».
СМИ цитируют слова Аббаса Наджафи, прокурора западного города Хамадан, который заявил: «Выгул собак представляет угрозу общественному здоровью, миру и комфорту».
В 2021 году 75 законодателей осудили владение домашними животными как «разрушительную социальную проблему», заявив, что это может «постепенно изменить иранский и исламский образ жизни».
В 2017 году верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил: «Содержание собак не только для пастушьих, охотничьих и сторожевых целей считается предосудительным».
Как сообщает информационное агентство Tasnim, Хаменеи добавил: «Если эта практика напоминает практику немусульман, пропагандирует их культуру или причиняет вред и беспокойство соседям, она считается запрещенной».