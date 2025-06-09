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Восьми районам Ростовской области угрожает почвенная засуха

В Ростовской области назвали районы с почвенной засухой.

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Источник: Комсомольская правда

В ряде районов Ростовской области сохраняется почвенная засуха. Соответствующую информацию указали в метеобюллетене ФГБУ «Северо-Кавказского УГМС».

Негативное влияние почвенной засухи на посевы озимой пшеницы зафиксировали в Верхнедонском, Чертковском, Белокалитвинском, Октябрьском, Веселовском, Сальском и Азовском районах. Кроме этого, в Зерноградском районе засуха угрожает посевам ярового ячменя.

Напомним, в январе 2025 года донские власти отменили режим ЧС по засухе и заморозкам, но уже в мае вернули режим ЧС из-за весенних заморозков.

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