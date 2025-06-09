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«Клубничную Луну» смогут увидеть нижегородцы 11 июня

Следующий шанс увидеть подобное явление представится лишь в 2043 году.

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Источник: Нижегородская правда

Вечером 11 июня жители России смогут наблюдать уникальное небесное явление — так называемую «Клубничную Луну», сообщают астрономы.

По словам астрономов, из-за особенностей атмосферной оптики спутник Земли будет казаться особенно крупным и может приобрести необычные оттенки. Это полнолуние станет самым низким за последние 18 лет в северных широтах.

Следующий шанс увидеть подобное явление представится лишь в 2043 году, поэтому специалисты рекомендуют не упустить возможность и понаблюдать за «Клубничной Луной».

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что солнечное гало заметили в небе над Нижним Новгородом.