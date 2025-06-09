«Клубничную Луну» смогут увидеть нижегородцы 11 июня

Вечером 11 июня жители России смогут наблюдать уникальное небесное явление — так называемую «Клубничную Луну», сообщают астрономы.
По словам астрономов, из-за особенностей атмосферной оптики спутник Земли будет казаться особенно крупным и может приобрести необычные оттенки. Это полнолуние станет самым низким за последние 18 лет в северных широтах.
Следующий шанс увидеть подобное явление представится лишь в 2043 году, поэтому специалисты рекомендуют не упустить возможность и понаблюдать за «Клубничной Луной».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что солнечное гало заметили в небе над Нижним Новгородом.