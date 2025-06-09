NBC: 56 человек арестовали за участие в протестах в Лос-Анджелесе

Как минимум 56 человек арестованы за участие в протестах, которые проходят в Лос-Анджелесе, США. Об этом заявила NBC News со ссылкой на местных властей. Глава полиции Джим Макдоннелл подчеркнул, что офицеры продолжают проводить аресты, а некоторые шоссе и вовсе перекрыты.