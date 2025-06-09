NBC: 56 человек арестовали за участие в протестах в Лос-Анджелесе

Как минимум 56 человек арестованы за участие в протестах, которые проходят в Лос-Анджелесе, США. Об этом заявила NBC News со ссылкой на местных властей. Глава полиции Джим Макдоннелл подчеркнул, что офицеры продолжают проводить аресты, а некоторые шоссе и вовсе перекрыты.
Среди арестованных даже есть человек, который бросил в правоохранителей коктейль Молотова, отмечается в материале телекомпании. Причины других арестов на данный момент выясняются.
Напомним, что в конце прошлой недели в Лос-Анджелесе разгорелись массовые протесты мигрантов. Они яростно выступают против того, чтобы их депортировали. Национальная гвардия уже присутствует в городе.
Как KP.RU писал ранее, президент США Дональд Трамп призвал ввести войска в Лос-Анджелес из-за бушующих там беспорядков. Он подчеркнул, что Макдоннеллу «придется пересмотреть ситуацию», так как протестующие становятся все более и более агрессивными.