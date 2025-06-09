В Новосибирской области первые 30 человек получили по 100 баллов на ЕГЭ

Эксперты объясняют, что ЕГЭ по литературе и истории традиционно считаются сложными экзаменами и стобалльников по этим предметам немного. Добавим, что экзаменационная кампания еще продолжается. Итоги, в том числе по стобалльникам, будут подведены позже.