В Новосибирской области первые 30 человек получили по 100 баллов на ЕГЭ

Стали известно, сколько выпускников в Новосибирской смогли получить максимальное количество баллов на ЕГЭ по литературе, химии, истории. Экзамены по этим предметам сдавались 23 мая — в первый день основного периода.
«В Новосибирской области получили максимально возможные оценки в 100 баллов по литературе получили семь человек, по химии — 20 человек, по истории — три человека», — сообщили BFM-Новосибирск в министерстве образования Новосибирской области.
Эксперты объясняют, что ЕГЭ по литературе и истории традиционно считаются сложными экзаменами и стобалльников по этим предметам немного. Добавим, что экзаменационная кампания еще продолжается. Итоги, в том числе по стобалльникам, будут подведены позже.