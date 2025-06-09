РИАН: Экс-жене Бондарчука грозят двукратные штрафы за неуплату в срок старых

Согласно судебной картотеке, в отношении экс-жены знаменитого режиссера поступили три административных дела по статье о неуплате административного штрафа в срок (часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ). За такое правонарушение грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов.