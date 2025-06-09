Среди умерших — младенцы: Отказ от прививок вернул в Россию давно забытые инфекции

Ранее Life.ru рассказывал, что в одном из детских садов в Москве был выявлен случай кори. Учреждение пришлось закрывать на карантин. Тем временем из-за этого же заболевания студенты одного из корпусов МГУ тоже были переведены на дистант. Позднее в московской Всероссийской академии внешней торговли также выявили у учащегося корь.