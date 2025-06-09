Земфира* задолжала России сотни тысяч рублей

У Земфиры*, покинувшей страну, по-прежнему зарегистрировано ИП в России. Также у нее осталось нежилое помещение в подвале дома на 5-й Магистральной в Москве площадью 134 квадратных метра, отмечает telegram-канал Shot. Ранее исполнительница планировала открыть в этом помещении студию звукозаписи, однако осуществить задуманное не успела. В настоящее время помещение остается пустым. Жители дома утверждают, что там давно никто не появляется. Служба судебных приставов пытается взыскать с певицы 2,9 тысячи рублей за капремонт в здании.