Отказ от прививок привел к росту кори, краснухи и коклюша в России

Россия с 2017 года считалась свободной от краснухи, однако в 2024 году зарегистрировано 258 случаев заболевания в 25 регионах страны. Наибольшее число заболевших — в Дагестане и Московской области. Коклюшем в 2024 году заболели 32 535 россиян, причем 80% из них — дети до 14 лет, преимущественно младенцы. Несмотря на снижение заболеваемости по сравнению с 2023 годом, уровень остается в 4,5 раза выше среднемноголетних значений. Среди непривитых детей до года зафиксировано 11 летальных исходов. Врачи отмечают, что тяжелые формы коклюша встречаются редко, однако для малышей инфекция особенно опасна.