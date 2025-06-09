Отказ от прививок привел к росту кори, краснухи и коклюша в России

В 2024 году в России зарегистрировано 22 455 случаев кори.
В 2024 году в России зафиксирован значительный рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем. Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с падением уровня коллективного иммунитета из-за отказа части граждан от прививок. Об этом говорится в ежегодном докладе Роспотребнадзора.
В 2024 году в России зарегистрировано 22 455 случаев кори — в 1,72 раза больше, чем годом ранее. Об этом, ознакомившись с документом, пишет «Коммерсант». Больше всего заболевших отмечено в Москве, Дагестане и Московской области. Особую тревогу вызывает тот факт, что 67% заболевших — несовершеннолетние, а уровень заболеваемости среди детей до года вырос более чем вдвое. По данным Роспотребнадзора, почти 90% заболевших не были привиты.
Врачи подчеркивают, что корь — одна из самых заразных инфекций: один больной может инфицировать до 17−18 человек. Наиболее тяжелое течение отмечается у взрослых — после 30 лет риск осложнений существенно возрастает. Специфического лечения кори не существует, поэтому вакцинация остается единственной эффективной мерой профилактики.
Россия с 2017 года считалась свободной от краснухи, однако в 2024 году зарегистрировано 258 случаев заболевания в 25 регионах страны. Наибольшее число заболевших — в Дагестане и Московской области. Коклюшем в 2024 году заболели 32 535 россиян, причем 80% из них — дети до 14 лет, преимущественно младенцы. Несмотря на снижение заболеваемости по сравнению с 2023 годом, уровень остается в 4,5 раза выше среднемноголетних значений. Среди непривитых детей до года зафиксировано 11 летальных исходов. Врачи отмечают, что тяжелые формы коклюша встречаются редко, однако для малышей инфекция особенно опасна.
Специалисты едины во мнении: массовая вакцинация — единственный способ предотвратить вспышки кори, краснухи и коклюша. Для формирования коллективного иммунитета необходим охват прививками не менее 95% населения, особенно среди детей. Взрослым также рекомендуется ревакцинация, если с момента последней прививки прошло более десяти лет.