Врач Балашова назвала продукты, которые усиливают выработку серотонина

По словам специалиста, серотонин — химическое вещество, отвечающее за положительные эмоции, вырабатывается как в головном мозге, так и в клетках кишечника. Балашова уточнила, что его синтез происходит из аминокислоты триптофан, в большом количестве содержащейся, например, в индейке и бананах.