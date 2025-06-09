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Врач Балашова назвала продукты, которые усиливают выработку серотонина

Радость напрямую связана с чувством удовлетворения от собственных достижений, отметила эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Эндокринолог Наталья Балашова в интервью Москве 24 рассказала о способах стимулирования выработки «гормона радости».

По словам специалиста, серотонин — химическое вещество, отвечающее за положительные эмоции, вырабатывается как в головном мозге, так и в клетках кишечника. Балашова уточнила, что его синтез происходит из аминокислоты триптофан, в большом количестве содержащейся, например, в индейке и бананах.

Кроме питания, на уровень серотонина влияют психологические и поведенческие факторы. Врач подчеркнула, что радость напрямую связана с чувством удовлетворения от собственных достижений.

«Радость — это удовольствие от того, что было достигнуто. Следовательно, синтезу серотонина способствуют любимое дело и хобби. При этом положительно влияют любые победы, даже маленькие», — заявила она.

Балашова указала на важность социальной активности. Общение, участие в совместных делах и взаимная поддержка положительно сказываются на эмоциональном фоне.

Дополнительный вклад в улучшение настроения, по словам эндокринолога, вносят физическая активность, включая фитнес и регулярные занятия спортом, которые не только укрепляют здоровье, но и помогают ощущать себя более бодрым и довольным.

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