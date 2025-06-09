Мэра Красноярска Владислава Логинова этапируют в Москву по делу о взятке

Мэр Красноярска Владислав Логинов был задержан по подозрению в коррупции. В настоящее время его перевозят в Москву. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
По словам собеседника агентства, в столице примут решение о мере пресечения. Несмотря на задержание градоначальника в Красноярске, дальнейшие процессуальные действия будут проходить в Москве, добавил он.
Логинова задержали в связи с подозрением в получении взятки. Издание Ngs24.ru, ссылаясь на собственные источники, писало о проведении обысков в здании городской администрации. По информации «Интерфакса», расследованием уголовного дела занимается центральное управление Следственного комитета.
Владимир Логинов родился в 1967 году в городе Ачинске в Красноярском крае. В 2008 году он стал выпускником Сибирского федерального университета, получив диплом по специальности «Экономика и управление в строительстве».
С 2012 года он занимал различные руководящие должности в администрации Красноярска. Работал в департаменте городского хозяйства, руководил администрациями Советского и Свердловского районов. В 2017 году стал первым заместителем мэра, а в 2022 году был назначен на должность главы города.
Ранее сообщалось, что администрация Красноярска после задержания мэра Логинова работает штатно.