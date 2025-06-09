Беглов возложил цветы к могиле Петра I в день его рождения

Губернатор Александр Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский посетили Петропавловский собор в 353-ю годовщину со дня рождения Петра Великого. Они возложили цветы к надгробию первого императора и почтили его память заупокойной литией.
После церемонии губернатор отметил значимость наследия Петра I для современного Петербурга. По его словам, именно здесь, на Неве, начиналось новое государство, которое стало символом силы, разума и движения вперед.
— Петр Первый открыл стране двери в будущее. Вопреки всему он построил город, который стал символом силы и устремления к новому. Петербург был его мечтой, — подчеркнул Беглов.
Глава города добавил, что дух Петровской эпохи возвращается. При поддержке федеральной власти Петербург реализует масштабные инфраструктурные проекты, которые определят его развитие на десятилетия вперед. Позже губернатор также возложил цветы к памятнику Медному всаднику на Сенатской площади.