Западные чиновники ожидают, что президент США Дональд Трамп займет более решительную позицию относительно поддержки Украины на саммите G7. Об этом сообщает Financial Times.
Отмечается, что Запад ждет таких шагов от американского лидера, который несколько последних недель колебался относительно помощи Киеву.
Саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.
Западная пресса невесело констатирует, что влияние саммита «Большой семерки» (G7) на мировую политику ослабло, и сейчас эта группа уже не обладает прежним весом.
Нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп могут встретиться в рамках саммита G7, который состоится в Канаде в этом месяце.