Шторм в Москве повалил десятки деревьев, повреждены автомобили

По данным городских служб, накануне в Москве прошел сильный ливень с градом, который привел к подтоплениям улиц, некоторых станций метро и территории аэропорта Внуково. В аэропорту были зафиксированы повреждения кровли от стихии. Специалисты продолжают устранять последствия непогоды и ведут работы по расчистке поваленных деревьев и восстановлению инфраструктуры.