Шторм в Москве повалил десятки деревьев, повреждены автомобили

В Москве 28 авто были повреждены ветром (архивное фото).
Штормовой ветер, пронесшийся по Москве 8 июня, повалил 62 дерева и повредил 28 автомобилей в разных районах столицы. Об этом сообщили в экстренных службах города.
«Из-за порывов сильного ветра в Москве в воскресенье рухнули 62 дерева», — сообщил представитель экстренных служб столицы в беседе с РИА Новости, добавив, что 28 автомобилей оказались повреждены. Он уточнил, что наиболее пострадали дворы и улицы в Западном и Юго-Западном административных округах Москвы.
По данным городских служб, накануне в Москве прошел сильный ливень с градом, который привел к подтоплениям улиц, некоторых станций метро и территории аэропорта Внуково. В аэропорту были зафиксированы повреждения кровли от стихии. Специалисты продолжают устранять последствия непогоды и ведут работы по расчистке поваленных деревьев и восстановлению инфраструктуры.