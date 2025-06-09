Стало известно о состоянии детей, отравившихся в омском лагере

«Детям оказываются необходимая помощь и уход. Вся смена, где заболели ребята, сейчас находится под наблюдением врачей. Помещения осмотрели, отобрали смывы с поверхностей, взяли пробы еды, воды и анализы у сотрудников, обследованы контактные лица.. В лагере работают медики в усиленном составе, включая врача-педиатра. Администрация учреждения связывается с родителями изолированных детей с симптомами заболевания и рекомендуют забирать их домой», — рассказали в минобразования.