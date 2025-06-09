Стало известно о состоянии детей, отравившихся в омском лагере

Вечером 8 июня в минобразования региона дали новый комментарий «КП-Омск» в связи с отравлением детей в лагере. Напомним, в оздоровительном учреждении Калачинского района дети массово заразились норовирусной инфекцией. По последним данным ведомства, состояние госпитализированных больных оценивают как удовлетворительное.
«Детям оказываются необходимая помощь и уход. Вся смена, где заболели ребята, сейчас находится под наблюдением врачей. Помещения осмотрели, отобрали смывы с поверхностей, взяли пробы еды, воды и анализы у сотрудников, обследованы контактные лица.. В лагере работают медики в усиленном составе, включая врача-педиатра. Администрация учреждения связывается с родителями изолированных детей с симптомами заболевания и рекомендуют забирать их домой», — рассказали в минобразования.
Власти подчеркнули, что все пострадавшие остаются под наблюдением специалистов. В лагере проводятся противоэпидемические мероприятия и дезинфекция. Заменены повара.
В причинах и обстоятельствах ЧП продолжают разбираться не только сотрудники Роспотребнадзора, но и правоохранительные органы.
Напомним, после массового отравления несовершеннолетних СК возбудил уголовное дело. Оно расследуется в рамках части 1 статьи 238 УК Российской Федерации.
Ранее «КП Омск» рассказала о реакции губернатора Хоценко на случившееся в детском лагере.