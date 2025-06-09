Жительница Подмосковья полгода терпела боль в носу от пломбировочного материала

Как сообщили «МК» в Минздраве Московской области, женщина в течение полгода терпела боль в области носа, но в итоге все же обратилась к врачу. КТ показало, что верхне-челюстной пазухе находится инородное тело, которое блокирует ее и вызывает боль. По версии медиков, после лечения зубов в пазуху носа женщины попал пломбировочный материал. Он стал обрастатиь грибковым телом, что вызвало синусит, который невозможно вылечить, не устранив причину. Неприятное образование удалили через нос эндоназальным способом, без каких-либо разрезов.