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Жительница Подмосковья полгода терпела боль в носу от пломбировочного материала

Необычное инородное тело удалили из носа 38-летней пациентки врачи в больнице подмосковного Пушкино.

Необычное инородное тело удалили из носа 38-летней пациентки врачи в больнице подмосковного Пушкино.

Как сообщили «МК» в Минздраве Московской области, женщина в течение полгода терпела боль в области носа, но в итоге все же обратилась к врачу. КТ показало, что верхне-челюстной пазухе находится инородное тело, которое блокирует ее и вызывает боль. По версии медиков, после лечения зубов в пазуху носа женщины попал пломбировочный материал. Он стал обрастатиь грибковым телом, что вызвало синусит, который невозможно вылечить, не устранив причину. Неприятное образование удалили через нос эндоназальным способом, без каких-либо разрезов.