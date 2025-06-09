Мишустину пожаловались на дорожные камеры, которые «не замечают» нарушений

В письме НАС отмечается, что устаревшие камеры не позволят выполнить план Минфина по увеличению сбора штрафов за нарушения ПДД в восемь раз — с 6,4 млрд до 52,8 млрд рублей. С 2025 года в России увеличились размеры штрафов за превышение скорости и изменились условия льготной оплаты. Автомобильный союз предлагает провести аудит всех комплексов фотовидеофиксации, запретить заключение новых контрактов на использование оборудования старше шести лет и стимулировать регионы к списанию устаревших камер. Также предлагается заключать новые контракты только на современные комплексы, сопоставимые по стоимости эксплуатации с устаревшими.