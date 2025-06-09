Мишустину пожаловались на дорожные камеры, которые «не замечают» нарушений

Устаревшие камеры часто допускают пропуски нарушений и работают избирательно.
Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой заменить устаревшие дорожные камеры фиксации нарушений ПДД. Около 30% установленных в России комплексов фотовидеофиксации неэффективны и не способны фиксировать современные виды нарушений.
«В России необходимо провести модернизацию действующего парка камер фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД)», — пишет РБК, ссылаясь на источник, подтверждающий поступление такой просьбы. Старые камеры, эксплуатируемые более шести лет, фиксируют в основном превышение скорости и нарушение разметки, но не способны определять использование ремня безопасности, разговоры по телефону за рулем или нарушения, связанные с пешеходами. Кроме того, по словам вице-президента НАС Антона Шапарина, такие комплексы часто допускают пропуски нарушений и работают избирательно, что вызывает недовольство автомобилистов и снижает доверие к системе.
В письме НАС отмечается, что устаревшие камеры не позволят выполнить план Минфина по увеличению сбора штрафов за нарушения ПДД в восемь раз — с 6,4 млрд до 52,8 млрд рублей. С 2025 года в России увеличились размеры штрафов за превышение скорости и изменились условия льготной оплаты. Автомобильный союз предлагает провести аудит всех комплексов фотовидеофиксации, запретить заключение новых контрактов на использование оборудования старше шести лет и стимулировать регионы к списанию устаревших камер. Также предлагается заключать новые контракты только на современные комплексы, сопоставимые по стоимости эксплуатации с устаревшими.
По данным системы «Аршин», наибольшее количество устаревших камер зафиксировано в Краснодарском крае, Московской и Ленинградской областях, а также в Башкортостане и Татарстане. В некоторых регионах более половины комплексов эксплуатируются свыше семи лет, что превышает рекомендуемый срок службы. Эксперты отмечают, что старые камеры не рассчитаны на современные алгоритмы анализа видеопотока и не могут быть модернизированы только программно — требуется полная замена оборудования.
Массовая замена камер затруднена высокой стоимостью современных комплексов, которые в 3−4 раза дороже устаревших моделей. В условиях ограниченных региональных бюджетов обновление оборудования происходит крайне медленно. Дополнительные сложности создает наличие зарубежных комплектующих, находящихся под санкциями.