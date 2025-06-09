Стоимость питания в детском саду выросла в Беларуси

Также повысилась стоимость питания в санаторных детских садах, санаторных группах, санаторных спецгруппах, санаторных группах интегрированного обучения и воспитания с длительностью пребывания 12 — 24 часа. За один день за питание родителям нужно будет платить 6,56 белрубля для детей в возрасте 1 — 3 года 8,10 белрубля для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет.