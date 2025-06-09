За выходные в лесах Иркутской области потушили 13 пожаров

В Иркутской области с 6 по 8 июня 2025 года специалисты полностью справились с 13 лесными пожарами. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, огонь затронул 51 гектар леса. Больше всего очагов было в Иркутском районе (четыре), по два — в Нижнеудинском и Усть-Удинском, а также по одному — в Братском, Боханском, Зиминском, Чунском и Тайшетском районах.
— На борьбу с пламенем вышли 130 пожарных, которые использовали 34 единицы спецтехники и два вертолёта Ми-8. За ситуацией следили с воздуха: семь самолетов Ан-2 и столько же легкомоторных авиасудов провели в воздухе в общей сложности 168 часов, — сказано в сообщении правительства.
К утру 9 июня осталось четыре действующих пожара площадью 16 гектаров — по два в Усть-Удинском районе и по одному в Киренском и Нижнеудинском. Один из них в Нижнеудинском районе уже удалось взять под контроль. Сейчас на тушении работают 106 человек и четыре машины. Кроме того, 324 человека в составе 131 патрульной группы проверяют леса, чтобы вовремя обнаружить новые очаги.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске в 125 квартале загорелся торговый центр.