За выходные в лесах Иркутской области потушили 13 пожаров

К утру 9 июня осталось четыре действующих пожара площадью 16 гектаров — по два в Усть-Удинском районе и по одному в Киренском и Нижнеудинском. Один из них в Нижнеудинском районе уже удалось взять под контроль. Сейчас на тушении работают 106 человек и четыре машины. Кроме того, 324 человека в составе 131 патрульной группы проверяют леса, чтобы вовремя обнаружить новые очаги.