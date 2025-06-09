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В Самарской области 28 июня запретят продавать алкоголь

Из-за проведения школьных выпускных в Самаре и области ввели запрет на продажу алкоголя.

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Источник: Комсомольская правда

В Самарской области 28 июня не будут продавать алкоголь в магазинах. Запрет связан в проведением выпускных вечеров в школах, документы опубликованы на сайте регионального правительства.

Каждый муниципалитет устанавливает ограничения самостоятельно. В Самаре и Тольятти нельзя будет купить алкоголь с 08.00 до 23.00 28 июня. Такие же временные рамки установлены практически во всех городах и районах области.

— Указанный запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, — говорится в документах.

Ранее запрет на продажу алкоголя в Самарской области вводили 24 мая, когда в школах проходили последние звонки.