Прогноз на неделю: по Узбекистану ожидаются дожди, грозы и пыльный ветер

С 10 по 11 июня на северо-западе Узбекистана, а с 10 по 13 июня — в центральных регионах и Ферганской долине — местами возможны кратковременные дожди с грозами. В пустынных районах и на юге республики осадков не ожидается. Дневная температура воздуха в этот период составит 30−35°, на юге — до 37°.