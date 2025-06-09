Прогноз на неделю: по Узбекистану ожидаются дожди, грозы и пыльный ветер

Сегодня, 9 июня, по стране местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ожидается усиление ветра до 13−18 м/с.
С 10 по 11 июня на северо-западе Узбекистана, а с 10 по 13 июня — в центральных регионах и Ферганской долине — местами возможны кратковременные дожди с грозами. В пустынных районах и на юге республики осадков не ожидается. Дневная температура воздуха в этот период составит 30−35°, на юге — до 37°.
9, 12 и 13 июня в разных регионах страны прогнозируется усиление ветра до 13−18 м/с, в некоторых районах возможен пыльный поземок.
В предгорных и горных районах временами также пройдут дожди и грозы. Особенно 9 июня возможны сильные осадки, а также селе-паводковые явления.
В Ташкенте
Сегодня, 9 июня, во второй половине дня возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер — 3−8 м/с, местами возможны порывы до 12−15 м/с с пыльным ветром.
10 июня — без осадков, 11 июня — ночью и утром возможен кратковременный дождь, днём — сухо,
Температура воздуха в столице в период с 9 по 13 июня будет колебаться от 21−23° ночью до 33−35° днём.