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Прогноз на неделю: по Узбекистану ожидаются дожди, грозы и пыльный ветер

Vaib.uz (Узбекистан. 9 июня). На предстоящей рабочей неделе по территории Узбекистана продолжит циркулировать относительно влажная воздушная масса. Температура воздуха сохранится в пределах от 30 до 37°, однако в разных регионах страны возможны кратковременные дожди, грозы и усиление ветра.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 83% 754 мм рт. ст. +21°
Источник: Vaib.Uz

Сегодня, 9 июня, по стране местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ожидается усиление ветра до 13−18 м/с.

С 10 по 11 июня на северо-западе Узбекистана, а с 10 по 13 июня — в центральных регионах и Ферганской долине — местами возможны кратковременные дожди с грозами. В пустынных районах и на юге республики осадков не ожидается. Дневная температура воздуха в этот период составит 30−35°, на юге — до 37°.

9, 12 и 13 июня в разных регионах страны прогнозируется усиление ветра до 13−18 м/с, в некоторых районах возможен пыльный поземок.

В предгорных и горных районах временами также пройдут дожди и грозы. Особенно 9 июня возможны сильные осадки, а также селе-паводковые явления.

В Ташкенте

Сегодня, 9 июня, во второй половине дня возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер — 3−8 м/с, местами возможны порывы до 12−15 м/с с пыльным ветром.

10 июня — без осадков, 11 июня — ночью и утром возможен кратковременный дождь, днём — сухо, 12—13 июня — возможны кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха в столице в период с 9 по 13 июня будет колебаться от 21−23° ночью до 33−35° днём.